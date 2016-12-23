Акционеры «Уралкалия» одобрили крупную сделку с заинтересованностью

Акционеры «Уралкалия» на внеочередном собрании 22 декабря одобрили крупную сделку с заинтересованностью - договор поручительства между компанией и ее дочерней структурой АО «Уралкалий-технология» в отношении сделки репо с «ВТБ капиталом», следует из материалов «Уралкалия».

«Уралкалий-технология» в сентябре 2015 г. заложила «ВТБ капиталу» по сделке репо 12,6% акций «Уралкалия» на $800 млн, еще 7,38% уставного капитала компании в форме GDR были переданы в залог банку в качестве обеспечения. Однако летом этого года «Уралкалий» договорился с банком о замене квазиказначейских акций в репо облигациями на $800 млн с прекращением договора залога GDR.

Также акционеры «Уралкалия» утвердили устав, положение об общем собрании акционеров и положение о совете директоров в новых редакциях.

Кроме того, акционеры одобрили изменения к положению о вознаграждениях совета директоров.