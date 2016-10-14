В «Уралкалии» пообещали содействовать выполнению поручения Путина, но отказались комментировать ход проверки

«Уралкалий» выражает готовность и стремление приложить все необходимые усилия для успешного выполнения в установленные сроки поручения президента Путина по переселению граждан из аварийного жилья в Березниках Пермского края, сказал «Ведомостям» представитель компании. Но с целью обеспечения максимально эффективной и стабильной работы всех органов и организаций, участвующих в выполнении поручения, и с целью исключения спекуляций в СМИ компания не будет комментировать ход выполнения поручения до его полного завершения, подчеркнул он.

В начале октября президент Путин дал ряд поручений по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Пермском крае. В частности, генпрокуратуре было поручено провести проверку соблюдения «Уралкалием» законодательства по вопросам планирования и осуществления закладочных работ в шахтах, а также проверить деятельность Ростехнадзора по надзору за проведением этих работ. Итоги проверки должны быть готовы к 1 декабря.

В четверг РБК со ссылкой на заявление Генпрокуратуры сообщил, что ведомство начало проверку «Уралкалия» и Ростехнадзора по поручению президента. Поручение президента было связано с задержкой строительства нового жилья для жителей Березников Пермского края. На эти цели в 2014–2015 гг. были выделены средства из федерального и регионального бюджетов, треть затрат финансировал «Уралкалий». Жилье в Березниках признано аварийным близ зон обвала шахт «Уралкалия».

Речь идет об аварии на руднике «Уралкалия» в Березниках в 2006 г., на одном из участков было обнаружено увеличение притока рассола. Позже это привело к провалу грунта, из-за чего в зоне оседания оказался участок железной дороги и ряд жилых домов.

По словам представителя «Уралкалия», некоторые СМИ пытаются использовать тему поручения президента для безосновательного «раздувания сенсаций» и нагнетания напряженности вокруг компании.

Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов заявлял РБК, что компания готова к проверке проводимых компанией мероприятий по минимизации рисков новых обвалов на шахтах. По его словам, план был утвержден Ростехнадзором. «В соответствии с этим планом мы ведем гидрозакладку и сухую закладку, рисков новых провалов нет. Мы ведем мониторинги ситуации на поверхности, целый комплекс мероприятий по предотвращению любых негативных последствий. В этом задействованы сотни людей, на обеспечение геологической безопасности мы тратим миллиарды рублей в год», — пояснял Осипов.