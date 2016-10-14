Генпрокуратура приступила к проверке «Уралкалия» по поручению Путина

Прокуратура в Перми начала проверку «Уралкалия» на соблюдение законодательства при закладке шахт. Об этом говорится в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос РБК. В ближайшее время к ним присоединятся и представители центрального аппарата.

Региональная прокуратура также проверяет деятельность Ростехнадзора в части осуществления надзора за проведением закладочных работ на шахтах «Уралкалия».

Представитель «Уралкалия» отказался комментировать ход проверки.

Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов заявил РБК, что компания готова к проверке проводимых компанией мероприятий по минимизации рисков новых обвалов на шахтах. По его словам, план был утвержден Ростехнадзором. «В соответствии с этим планом мы ведем гидрозакладку и сухую закладку, рисков новых провалов нет. Мы ведем мониторинги ситуации на поверхности, целый комплекс мероприятий по предотвращению любых негативных последствий. В этом задействованы сотни людей, на обеспечение геологической безопасности мы тратим миллиарды рублей в год», — пояснял Осипов.

Провести проверку в «Уралкалии» в начале октября поручил президент РФ Владимир Путин. Итоги проверки должны быть готовы к 1 декабря.

Поручение президента было связано с задержкой строительства нового жилья для жителей Березников Пермского края. На эти цели в 2014–2015 гг. были выделены средства из федерального и регионального бюджетов, треть затрат финансировал «Уралкалий». Жилье в Березниках признано аварийным близ зон обвала шахт «Уралкалия».

В октябре 2006 г. на руднике БКПРУ-1 «Уралкалия» в Березниках произошла авария: на одном из участков рудника было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 г. в районе аварийной шахты компании произошел провал грунта над карстовой полостью, в результате чего в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов.