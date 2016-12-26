ФАС выявила завышение цен на 90 препаратов от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила завышение цен на 90 препаратов от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза, сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофей Нижегородцев в рамках пресс-конференции.

«Около 90 препаратов у нас вызывают вопросы», – сказал Нижегородцев, отвечая на соответствующий вопрос.

ФАС проводит по поручению президента России сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в России и других странах мира. Данная работа состоит из трех этапов: сравнение цен на лекарства, включенные в перечень «7 высокозатратных нозологий», анализ цен на лекарства, которые используются при лечении ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, а также анализ цен на вакцины, которые используются в рамках календаря прививок и государственных программ.