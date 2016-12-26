Российские авиакомпании заметно увеличили перевозки в ноябре

Российские авиакомпании значительно - на 16% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - увеличили перевозки в ноябре 2016 г. до 6,55 млн человек, сообщила Росавиация. Внутренние перевозки в ноябре выросли сильнее международных - на 18,4% до 4,1 млн пассажиров. Международные перевозки выросли на 12,1% до 2,4 млн человек.

Однако показатели за 11 месяцев 2016 г. ниже, чем за январь-ноябрь 2015 г., указывает служба. Это произошло за счет зарубежных перевозок, снизившихся на 21% до 27,9 млн пассажиров. Внутренние авиаперевозки при этом выросли на 6,7% до 52,2 млн человек.