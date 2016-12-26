«Роснефть» раскрыла цену покупки нефтесервисной компании «Таргин» у «Системы»

«Роснефть» сегодня раскрыла цену сделки по покупке 100% акций нефтесервисного АО «Таргин» у АФК «Система» - она составит до 4,1 млрд руб. «В результате сделки парк буровых установок увеличится на 19%, а количество собственных бригад по ремонту скважин увеличится на 30%. В целом доля внутреннего сервиса в «Роснефти» по бурению скважин вырастет до 60%, по ремонту – до 40%», - говорится в сообщении нефтяной компании.

Приобретение «Таргина», кроме того, призвано повысить экономическую эффективность добычных проектов «Башнефти». «Развитие нефтесервисного подразделения компании является одним из наших ключевых приоритетов. Благодаря стабильному росту объемов нефтепромысловых работ, выполняемых собственными силами, компания успешно удерживает самые низкие в отрасли удельные затраты на добычу углеводородов», - заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Таргин», как и «Башнефть» базирующийся в Уфе, выполняет для «Башнефти» порядка 70% нефтесервисных работ. За 2015 г. выручка «Таргина» составила 25 млрд руб. Кроме «Башнефти» «Таргин» оказывает услуги «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти».

В октябре 2016 г. «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% капитала «Башнефти». Сразу после покупки главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил о сделке, в результате которой из «Башнефти» был выведен подрядчик. «При оценке этих активов в 8 млрд руб. они были выведены почему-то за 4 млрд руб.», – сказал он. АФК «Система» утверждала, что цену сделки определил независимый оценщик.

ФАС 15 декабря получила от «Роснефти» ходатайство на покупку у АФК «Система» 100% голосующих акций нефтесервисной компании «Таргин». Источник в «Таргине» говорил «Интерфаксу», что сделка находится в финальной стадии и будет закрыта в ближайшее время.