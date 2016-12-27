«Ростех» продает «Норникелю» медное сырье на 67,5 млрд рублей

Сумма сделки между «Норникелем» и госкорпорацией «Ростех» по поставке медьсодержащего сырья составляет 67,5 млрд руб., сообщил журналистам гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Как уточнили в «Норникеле», оплата будет произведена несколькими траншами в течение четырех лет.

В понедельник «Норникель» сообщил, что заключает договор с «Ростехом» о поставке медьсодержащего сырья. Как пояснил Чемезов, речь идет о сырье, которое находилось на ответственном хранении в Заполярном филиале «Норникеля» и распоряжением правительства в 2016 г. было передано единовременным имущественным взносом РФ в госкорпорацию.

«Норникель» наряду с УГМК является одним из крупнейших производителей меди в России. За 9 месяцев этого года «Норникель» произвел 264 000 т меди (падение на 4%).