"Газпром нефть" в 2017 году увеличит добычу нефти менее агрессивно, чем планировала

«Газпром нефть» в 2017 г. намерена увеличить добычу нефти на 4,5-5%, углеводородов - на 4-4,5%. До соглашения по сокращению добычи нефти, которое Россия заключила со странами ОПЕК и 10 другими государствами, план роста добычи был более агрессивным, сообщил журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Мы планируем, что рост объемов добычи составит порядка 4-4,5% по углеводородам, 4,5-5% по жидким - нефти и газовому конденсату. В основном это будет рост добычи по нефти. Хочу объяснить, почему добыча вырастет несмотря на рекомендации Минэнерго присоединиться к соглашению с ОПЕК и обеспечить сокращение на 300 000 баррелей: за точку отсчета выбрана среднесуточная добыча октября, за этот период мы увеличили добычу нефти на 10%, поэтому даже сокращение на 2,7% в среднем по году нам дает возможность увеличить добычу. Мы планировали, что будем наращивать добычу нефти в 2017 г. более агрессивно и энергично, но в связи с договоренностями темпы роста будут ниже, чем мы первоначально планировали», - сказал Дюков.