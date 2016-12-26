Минэнерго: Россия может увеличить экспорт нефти в 2017 году

В 2017 г. российские нефтяные компании планируют увеличить экспорт нефти, заявил замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Как передает ТАСС, в 2016 г. экспорт вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом и ожидается на уровне 253,5 млн т. «В 2017 г. у нас будет небольшой плюс к этому», – сказал замминистра.

По его словам, трубопроводная система позволяет увеличить экспорт нефти, но многое будет зависеть от механизма исполнения соглашения по сокращению добычи, которое Россия заключила со странами ОПЕК.

Минэнерго не рассматривает вариант предоставления независимым газовым компаниям права на экспорт газа в том случае, если они станут гарантирующими поставщиками в российских регионах, сказал также чиновник. Ранее сообщалось, что принятие концепции развития внутреннего рынка газа России возможно только к середине 2017 г., напоминает ТАСС. Проект концепции содержит идею гарантирующих поставщиков газа на внутреннем рынке. Сейчас «Газпром» является собственником Единой системы газоснабжения и согласно федеральному закону о газоснабжении несет полную ответственность в части обеспечения надежности, безопасности, бесперебойности поставок газа. В трех регионах поставками газа занимаются независимые производители – «Новатэк» и «Роснефть». Как говорил зампред правления газового холдинга Валерий Голубев, независимые производители газа вопросами газификации не занимаются и эту проблему могло бы решить создание гарантирующих поставщиков. «Газпром» считает возможным дать пропорциональный доступ к экспорту газа его гарантирующим поставщикам на внутреннем рынке.