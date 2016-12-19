Почему снижение добычи нефти в России пойдет на пользу бюджету

Нефтяной рынок на распутье. В конце ноября впервые за восемь лет члены ОПЕК договорились сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены на нефть. По соглашению с января 2017 г. добыча снизится на 3,5% (1,2 млн барр. в сутки) до 32,5 млн барр. А 10 декабря в Вене картель подписал соглашение с 11 странами, не входящими в ОПЕК. Крупнейшие производители нефти среди них – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан. Присоединившиеся согласились снизить в первом полугодии 2017 г. производство сырья на 560 000 барр. в сутки. Во втором полугодии соглашение могут продлить. В итоге общее сокращение добычи может составить 1,7–1,8 млн барр. в сутки. В 2015 г. ОПЕК и присоединившиеся к картелю страны добывали 56,7 млн барр. в сутки, что составляет 62% мировой добычи. Новость моментально оказала влияние и на финансовые рынки, и на цену на нефть (см. врез). Теперь инвесторов и участников рынка волнуют новые вопросы: выполнимы ли эти планы и как они скажутся на нефтяных котировках и, соответственно, наполнении бюджетов нефтедобывающих стран.

Россия по венским договоренностям должна сократить суточную добычу в I квартале на 200 000 барр., во втором – еще на 100 000 барр. относительно результатов октября, когда в стране добывалось 11,2 млн барр. в сутки. То есть снижение составит 2,7%.

Российские нефтяники сократят добычу пропорционально общей доле на рынке – исключений ни для кого не будет, заявил на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак по итогам встречи с руководителями 12 крупнейших нефтяных компаний, добывающих 90% российской нефти.

Компании пока не рассказывают, где и как именно будут сокращать добычу. Достигнув принципиальной договоренности о пропорциональном снижении добычи всеми участниками рынка, компании постараются выйти из этой ситуации с плюсом или нейтральным результатом, рассчитывая, что цена на нефть, в том числе из-за сокращения добычи, будет расти, полагает партнер, руководитель нефтегазовой практики PwC в России, странах Центральной и Восточной Европы Максим Тимченко. «Относительно малорентабельные месторождения есть у любой компании, и логично, что все постараются сократить добычу за счет скважин с дорогой добычей, – говорит он. – При этом, по нашему мнению, вопросы налоговых льгот будут важными, но не превалирующими».