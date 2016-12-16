На чем можно будет заработать в 2017 году

К лету унция золота может подорожать до $1280–1300, утверждают аналитики. Тогда сегодняшние инвестиции в него принесут до 15% дохода в валюте

С начала года нефть подорожала на 48%, рубль укрепился к доллару на 15%, инфляция снизилась до 5,5%, ключевая ставка – до 10% годовых. Рублевые акции и облигации подорожали. Так что за год больше других заработали те, кто сделал ставку на рублевые вложения.

В 2017 г. экономика России продолжит стагнировать – рост ВВП не превысит 1,5%; из-за продолжающегося падения доходов домохозяйств (-8% в 2016 г.) инфляция снизится до 4–4,5%, а ключевая ставка – примерно до 8,5%; цены на нефть будут в диапазоне $45–60 за баррель Brent, а курс доллара – 55–70 руб. К таким выводам пришли экономисты на бизнес-завтраке «Макроэкономический прогноз на 2017 г.», проведенном «Ведомостями». В США же в следующем году продолжится повышение процентных ставок, что будет влиять на все финансовые рынки.

Как и на чем в таких условиях можно заработать?

Игра на чужом поле

«Частному инвестору из России, имеющему существенные сбережения, но не имеющему возможности управлять ими так же оперативно и свободно, как крупный международный фонд, в 2017 г. стоит попытаться заработать в первую очередь на сворачивании программ количественного смягчения, ожидании роста ставок в США и связанных с этим колебаниях валют», – говорит управляющий директор «Арбат капитала» Алексей Голубович. В частности, он предлагает купить евро за доллары при снижении курса до 1,02–1,04 евро/$ и разместить на долгосрочные (год и более) депозиты – ставка будет небольшая, но курс евро к доллару после приближения к паритету должен развернуться (скорее когда ЕЦБ начнет повышать ставки вслед за ФРС) и за год может вырасти на 8–10%. Кроме того, в ожидании начала роста ставки ЕЦБ можно заработать на короткой продаже германских 10-летних облигаций (Bundes) при доходности по ним 0,2–0,3% годовых, продолжает Голубович, поскольку их цены уйдут в долгосрочный падающий тренд.

Из всех классов активов наибольший потенциал роста у акций развивающихся стран, полагает ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский, добавляя: «Наши фавориты – Россия, Бразилия: циклическое восстановление их экономик только начинается и будет поддерживать рост прибылей компаний как минимум в ближайший год». К тому же обе страны являются крупными экспортерами сырья. Среди фондовых рынков развитых стран он отдает предпочтение Европе (индексу DAX) и Японии.

А вот на американском рынке акций ситуация неоднозначная. За год акции подорожали примерно на 10%. Но с учетом планов ФРС трижды поднять ставку в будущем году текущее значение индекса S&P 500 (2250 пунктов) достаточно высокое, указывал на бизнес-завтраке эксперт по инвестиционным решениям БКС Вадим Исаков. Гендиректор «Капиталъ управление активами» Андрей Гриценко ждет коррекции на американском рынке в первом полугодии.

В течение 2017 г. инвесторам на международном рынке, скорее всего, придется менять тактику. Надо быть готовым быстро выходить из «активов роста» (акции и проч.) обратно в «дефляционные активы» (облигации, золото, дивидендные акции), предупреждает Каминский.

Среди отраслей аналитики выделяют на глобальном рынке акций банковский сектор как бенефициар будущего экономического роста, нефтянку, а также высокие технологии. «Идет структурная перестройка глобальной экономики в сторону новых технологий. Это акции из разряда «купил и забыл», несмотря на кажущиеся высокие оценочные коэффициенты и волатильность», – рассуждает Каминский.

По мнению Гриценко, лучше других выглядит сектор интернет-торговли: «Можно покупать с перспективой на год акции Tencent, JD.com и, возможно, Amazon – после сезонной коррекции». Каминский выделяет акции лидеров структурно растущего сектора технологий США (Amazon, Facebook, Google, Salesforce.com, Netflix и др.).

Многие добавляют американские биотехнологические и фармацевтические компании. Но в их акции стоит вкладывать, лишь когда закончится их начавшееся «под выборы» падение: большинство из них восстановится в цене и к тому же будет платить дивиденды, предупреждает Голубович. Исаков предлагает обратить внимание на биотехнологический биржевой фонд iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB): за год он скорректировался на 16% в долларах. Идея роста спроса на продукцию биофармацевтики вследствие старения населения становится все актуальнее, указывают аналитики.

IBB доступен и частным инвесторам в России: у УК «Сбербанк управление активами» есть ПИФ на этот ETF, «Сбербанк-биотехнологии» с входным билетом всего 15 000 руб. С начала года его паи подешевели примерно на 34%.

Вложения в Россию

Могут порадовать инвесторов и российские активы. Интерес могут представлять и акции, и ОФЗ, указывает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин.

«Наши акции до сих пор недорогие. Рублевый индекс ММВБ в 2017 г. легко может продолжить рост до 2500–2600 пунктов (в четверг – 2228 пунктов)», – утверждает Исаков. Гриценко ожидает роста индекса еще на 10%. Но ситуация на нефтяном рынке слишком непредсказуема, поэтому нужно держать ухо востро, дабы не потерять на падении, предупреждает он.

По словам аналитика «ВТБ 24» Станислава Клещева, основные инвестиционные идеи на рынке акций на 2017 г. – приватизация («Алроса», НМТП – реализация стратегического пакета), начало нового цикла роста цен на сырье («Газпром»), дивиденды госкомпаний («Алроса», «Газпром»). Под идею включения в индекс MSCI Russia интересны акции НЛМК, добавляет Клещев.

Рубль сегодня, доллар через год Краткосрочные вложения – от нескольких месяцев до года – лучше делать в рублях, например покупая доступные для частного инвестора облигации. А вот на несколько лет инвестировать лучше в валюте: рубль может подешеветь к доллару. Крупные суммы можно разместить в долларовых евробондах России, но только после того, как цены на них снизятся на 10–15%, что практически неизбежно, указывает управляющий директор «Арбат капитала» Алексей Голубович.

«Если новые квоты на добычу нефти, объявленные странами ОПЕК+, будут соблюдаться, цены на нее останутся выше $55 за баррель», – говорит начальник управления продуктовых клиентских решений ИК «Велес капитал» Алексей Хмелевский, в этом случае в инвестиционный портфель он рекомендует включить акции с потенциально высокой дивидендной доходностью – например, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (16,7%), а также «Газпрома» (11%)».

В 2017 г. продолжат приносить доход и рублевые облигации, несмотря на то что они уже не выглядят столь дешевыми, как год назад.

Рублевые облигации сейчас привлекательнее валютных как за счет возможного роста цен при снижении ключевой ставки, так и благодаря более высоким купонным ставкам, считают аналитики. По их словам, за год доходность ОФЗ и надежных корпоративных долгов может снизиться еще примерно на 1 процентный пункт – до 8% и ниже.

По подсчетам аналитика «Велес капитала» Артура Навроцкого, при нынешних котировках совокупный доход от вложений в ОФЗ с погашением через 10–12 лет составит 11,5–13% годовых, а через 15 лет – 13,5–15%.

Тем не менее опрошенные «Ведомостями» эксперты рекомендуют делать ставку на рублевые облигации лишь до 2018 г., опасаясь в дальнейшем ослабления рубля на фоне дефицита бюджета (см. врез).