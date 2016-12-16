Приток средств в фонды российских акций оказался максимальным с 2011 года

За неделю по 14 декабря, по данным EPFR, в фонды российских акций пришел $451 млн; это самый значительный приток средств с I квартала 2011 г. Резкий рост цен на нефть с 30 ноября, когда страны ОПЕК договорились сократить добычу, спровоцировал увеличение вложений в биржевые и паевые фонды, инвестирующие в российские активы, пишет Financial Times. У некоторых крупных фондов активы за этот период выросли на треть, например у VanEck Vectors Russia ETF – на 33% до $2,5 млрд. Активы iShares MSCI Russia ETF увеличились на 16% до $438 млн, а у фонда российских акций под управлением JPMorgan Funds – на 9% за период с 29 ноября.

«Стоимостные коэффициенты [российских акций] были исключительно привлекательны, а восстановление цен на нефть воспринимается как сильная поддержка не просто фондового рынка, но и России с политической точки зрения, – сказал FT Виней Панде, начальник отдела краткосрочных инвестиционных возможностей UBS Wealth Management. – Когда нефть дешевела, люди беспокоились не только об акциях, но о стабильности в России».

Интересны игрокам и российские облигации: приток средств в инвестирующие в них фонды, по данным EPFR, за последнюю неделю оказался максимальным с февраля 2015 г., когда инвесторы активно скупали бумаги вслед за повышением процентной ставки Банком России до 17% и отката на рублевом рынке после первой волны обвала в конце 2014 г.

Цена нефти Brent c вечера 29 ноября до максимума на торгах 12 декабря, когда она подобралась к $58 за баррель, подскочила почти на 25% (затем цена несколько снизилась, в пятницу к 14.30 составляет $54). Но волна быстрого роста на российском фондовом рынке началась раньше – после победы 8 декабря на президентских выборах в США Дональда Трампа, потому что игроки стали ожидать улучшения отношений между Россией и США. Подобные настроения усилились в последние дни, когда Трамп номинировал на пост государственного секретаря Рекса Тиллерсона, генерального директора ExxonMobil. Американская нефтяная компания уже давно и активно работает в России, сотрудничает с «Роснефтью», а у Тиллерсона сложились хорошие отношения с российским руководством. В 2013 г. Владимир Путин даже наградил его орденом Дружбы.

«Намечаются зачатки дружеских отношений между двумя нашими странами, и инвесторы экстраполировали эти ожидания» на рынок, говорит Дэйв Мазза, начальник отдела анализа рынка биржевых и паевых фондов State Street Global Advisors (цитата по FT).

Российский рынок (долларовый индекс MSCI Russia) с начала года вырос на 48%, а после выборов президента США – на 20%, сильно обогнав глобальные развивающиеся рынки в целом (+10% и -2,5% соответственно), отмечают в отчете аналитики Citigroup. Среди семи ведущих развитых и семи ведущих развивающихся рынков это самые быстрые темпы роста с начала года за исключением Бразилии (53,6%), уточняет Bank of America Merrill Lynch. Тем не менее пока российский индекс отстает по темпам восстановления от самого себя во время предыдущих отскоков от кризисного дна: за аналогичный период с минимумов 1998 г. он вырос на 200%, а с минимумов 2009 г. – на 150%, указывают аналитики Citi. По их мнению, ограниченность роста, привлекательные стоимостные коэффициенты, недоверие международных инвесторов к развивающимся рынкам в целом и России в частности и их весьма незначительные вложения в этом секторе в настоящее время – «идеальная среда для привлечения скептиков во время рыночного ралли».

Поддержку российскому рынку, по их мнению, будут оказывать более высокие цены на нефть (после последнего взлета они могут снизиться, но в IV квартале 2017 г. в Citi видят их на уровне $65 за баррель), восстановление российской экономики после двух лет рецессии (в банке ждут роста ВВП в 2017 г. на 2% и снижения ставки ЦБ с 10 до 8%) и возможное смягчение санкций, учитывая новую администрацию в Белом доме.

Тимур Нигматуллин, аналитик ГК «Финам», ожидает в конце 2016 г. – начале 2017 г. технической коррекции по индексу ММВБ после хорошего роста в текущем году. Но распродажа продлится недолго, полагает он, и если купить акции вблизи локальных минимумов, можно будет получить хорошую доходность «за счет роста котировок на фоне весеннего сезона ожидаемо неплохих отчетностей и «большого» дивидендного периода».