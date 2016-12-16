ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку в 10%

И пообещал подумать о ее снижении в первом полугодии 2017 года

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Это совпало с ожиданиями аналитиков. Из 30 экономистов, участвующих в опросе Bloomberg, 29 предсказывали, что ставка останется неизменной. В начале 2016 г. она составляла 11%, за год регулятор снижал ее дважды по 0,5 п. п., хотя темпы годовой инфляции с 9,8% в январе сократились почти наполовину.

Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с базовым прогнозом, говорится в пресс-релизе ЦБ, однако отчасти это обусловлено влиянием временных факторов. Вклад в сокращение темпов роста потребительских цен продолжает вносить динамика курса рубля в условиях более высоких, чем ожидалось, цен на нефть, интерес внешних инвесторов к вложениям в российские финансовые активы, хороший урожай, перечисляет ЦБ: для устойчивого снижения инфляции необходимо более уверенное сокращение темпов роста цен на непродовольственные товары.

Риски недостижения в 2017 г. таргета по инфляции в 4% также снизились. Они связаны с инерцией инфляционных ожиданий и уменьшением склонности к сбережению домохозяйств, пишет ЦБ. Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания могут оказывать и колебания цен на мировых товарных и финансовых рынках. А еще риски могут вырасти, если государство нарастит расходы из-за более высоких нефтяных цен, указывает Банк России. Если среднегодовая цена Urals составит $50/баррель, бюджет получит дополнительно около 1 трлн руб., подсчитывал министр финансов Антон Силуанов: «Часть этих денег пойдет на сокращение трат резервов, часть – на решения, которые были приняты: поддержку промышленности».

Консервативная стратегия бюджетной консолидации, в том числе подходов к индексации зарплат и пенсий на среднесрочном горизонте, снижает неопределенность и инфляционные риски со стороны бюджетной политики, отмечает ЦБ.

ЦБ, как и ожидалось, сохранил консервативный макропрогноз. В 2017 г. темпы экономического роста будут менее 1%, затем вырастут до 1,5-2% в 2018-2019 гг. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям, безработица сохраняется на стабильном невысоком уровне. ЦБ исходит из консервативных оценок темпов роста мировой экономики, среднегодовой цены нефти в $40 за баррель на «трехлетку», умеренном оттоке капитала и сохранении структурных ограничений развития российской экономики.

Сохраняется неоднородность процессов оживления экономической активности по отраслям и регионам, констатирует ЦБ: продолжается развитие импортозамещения и расширяется несырьевой экспорт по некоторым позициям, сформировались дополнительные точки роста в промышленности, в том числе в высокотехнологичных производствах. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимо время, резюмируют в Банке России.