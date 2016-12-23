Путин рассчитывает на стабилизацию цен на нефть во второй половине 2017 года

Президент Владимир Путин рассчитывает на стабилизацию цен на нефть ко второму полугодию 2017 г. на нынешнем уровне - около $55 за баррель. Он сказал об этом на большой пресс-конференции 23 декабря. К этому сроку, по подсчетам правительства, излишки нефти с рынка уйдут, сказал он. Он напомнил, что утром в пятницу баррель Brent стоил около $55, бюджет России выдержал и цены на уровне $40 за баррель, при том что бюджет-2016 рассчитывался из цены в $50. То, что экономика страны к проблемам в мировой экономике приспособилась, видно по динамике ВВП, добавил Путин. «Это очень существенный фактор в общем анализе происходящих в экономике событий. Ситуация хуже в мировой экономике, а результат у нас лучше получился. Это значит, что экономика приспособилась и на этой базе будет развиваться, безусловно», - цитирует президента ТАСС.

Взятые обязательства по сокращению добычи Россия в состоянии выполнить, поскольку на сегодняшний день «у нас довольно высокая планка добычи нефти», цитирует «Интерфакс». Он напомнил, что по договоренностям с ОПЕК Россия согласилась в первом полугодии 2017 г. сократить добычу на 300 000 баррелей в сутки, это приемлемый уровень.

По оценке Путина, плавное сокращение добычи нефти по договоренности с ОПЕК не повлияет на экономику России. По его словам, рост в $10 в цене нефти означает дополнительно 1,75 трлн руб. для бюджета и 750 млрд руб. для нефтяных компаний России, передает ТАСС.

«Это первое такое решение ОПЕК за последние восемь лет, безусловно, без нашей доброй воли на совместную работу с ОПЕК этого результата не было бы. Мы и дальше будет сотрудничать с ОПЕК, имею в виду, что будем соблюдать обязательства, но мы - не члены картеля и, будучи с ними в контакте, выполняя взятые на себя обязательства, мы чувствуем себя свободными... Считаем, что такое сотрудничество полезно и для стран, не входящих в картель, и для самой ОПЕК», - сказал Путин.