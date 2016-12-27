Росавиация попросила всех эксплуатантов SSJ-100 их проверить

Росавиация просит всех эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 проверить эти самолеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение мексиканской авиакомпании Interjet. Она стала первым зарубежным эксплуатантом SSJ-100, в ее парке 22 таких лайнера, контракт с ней предусматривал поставку 30 самолетов.

Interjet сослалась на директиву летной годности AD 2016-322-02 и отметила, что проверки - это превентивная мера в целях обеспечения безопасности. Interjet работает вместе с компанией - производителем самолета (АО «Гражданские самолеты Сухого», ГСС), который «отвечает самым высоким стандартам безопасности», цитирует «Интерфакс». Причину проверки перевозчик не указал.

На прошлой неделе источник «Интерфакса» рассказывал, что Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100, эксплуатирующихся в РФ, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией «Ираэро». Речь шла о дефекте «проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора». В ГСС подтвердили выявление дефекта «одной из деталей хвостовой части SSJ», но заверили, что он не приводит «к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации». «АО "ГСС" организована работа по осмотру парка SSJ-100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов SSJ-100. В случае обнаружения дефектов по результатам осмотра они будут оперативно устранены», - говорил представитель ГСС.

Позднее источник «Интерфакса» рассказал, что по результатам проверки Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких SSJ-100, в том числе у «Аэрофлота». При этом он уверял, что «с точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам». «Дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект», - говорил собеседник агентства.

«Небольшую техническую проблему» у российских SSJ-100, которые эксплуатирует мексиканская Interjet, подтвердил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Как передает ТАСС, его спросили о причинах заявления Interjet. Он пообещал, что проблема будет решена в ближайшее время.