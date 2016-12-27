Министр транспорта назвал вероятный срок возобновления авиарейсов в Египет

Январь 2017 г. - вполне вероятный срок возобновления авиасообщения с Египтом, прерванного с ноября 2015 г. после крушения над Синаем самолета «Когалымавиа» из-за бомбы на борту, заявил министр транспорта Максим Соколов.

По его словам, Минтранс получил в рабочем порядке согласие от Египта по предложенному Россией проекту соглашения по безопасности в аэропортах. «Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются», - сказал Соколов.

Пресс-служба Минтранса сегодня же подтвердила, что российские эксперты по безопасности приглашены в новый терминал аэропорта Каира для его проверки. «27 декабря группа российских специалистов прибудет в Каир для проверки терминала №2. 30 декабря эксперты вернутся в Россию. По итогам проверки будет сформирован отчет о выполненных египетской стороной требованиях авиационной безопасности», - сообщил представитель ведомства.

О том, что Египет обещал завершить работы по обеспечению авиабезопасности до конца года или в январе 2017 г., на прошлой неделе говорил вице-премьер Аркадий Дворкович.