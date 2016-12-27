Путин подписал указ о передаче «Уралвагонзавода» «Ростеху»

Президент России Владимир Путин распорядился передать госкорпорации «Ростех» 100%-ный госпакет акций «Уралвагонзавода» (УВЗ). Указ президента, датированный 27 декабря, опубликован на официальном сайте.

УВЗ, вероятно, войдет в структуру «Ростеха» в первом полугодии 2017 г., говорил в начале декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Для вхождения УВЗ в «Ростех» требуется президентский указ, распоряжение правительства и распоряжение Росимущества.

В октябре «Ведомости» написали, что куратор ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин написал президенту письмо, в котором выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и предложил передать его в «Ростех». Необходимость кадровых перемен на УВЗ Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой срыва гособоронзаказа.

УВЗ - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Владельцем 100% акций компании является Росимущество. На заводе разработан и производится основной российский боевой танк Т-90, а также новейший Т-14 «Армата».