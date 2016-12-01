«Уралвагонзавод» станет структурой «Ростеха»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что нижнетагильский «Уралвагонзавод» (УВЗ) станет структурой «Ростеха». «Он будет относиться к "Ростеху», – сказал министр. По его словам, процесс будет запущен в ближайшее время.

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что пока решения о слиянии с УВЗ нет.

В сентябре курирующий ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и его гендиректора Олега Сиенко.