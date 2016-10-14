Альфа-банк не смог добиться возобновления рассмотрения дела о банкротстве «Уралвагонзавода»

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Альфа-банка на решение суда первой инстанции, оставившего без рассмотрения заявление банка о признании банкротом АО «НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), сообщается в судебных материалах.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Альфа-банк 10 июня 2016 г. направил в Арбитражный суд Свердловской области заявление о вступлении в дело о банкротстве УВЗ в связи с наличием у корпорации задолженности перед банком в размере около 9,31 млрд руб.

Арбитражный суд Свердловской области 7 сентября оставил без рассмотрения иск Альфа-банка о банкротстве УВЗ. Представители УВЗ в ходе судебного заседания высказались за оставление иска банка без рассмотрения, сославшись на то, что аналогичные дела рассматривает Арбитражный суд Челябинской области.

Сообщалось также, что в конце сентября Альфа-банк и УВЗ заключили мировое соглашение по иску о взыскании с УВЗ и его дочерних ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк Тракторозаводский" задолженности по нескольким кредитам на общую сумму 7,346 млрд руб. и $30,203 млн.