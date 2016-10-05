«Уралвагонзавод» вернет долги Альфа-банку за счет кредита Газпромбанка

АО «НПК "Уралвагонзавод"» (УВЗ) погасит основной долг перед Альфа-банком «дочек» - ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинская область) и АО «Уралтрансмаш» (Свердловская область) - за счет кредита Газпромбанка. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил УВЗ. Газпромбанк даст кредит этим структурам на пять лет под госгарантии, предоставление которых одобрила межведомственная комиссия по мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей гособоронзаказа. Газпромбанк является одним из ключевых стратегических бизнес-партнеров корпорации на протяжении последних лет.

Сам УВЗ не является заемщиком Альфа-банка. «Корпорация УВЗ является заемщиком с высокой степенью кредитоспособности. Чистая прибыль по итогам восьми месяцев 2016 г. составила 8 млрд 114 млн руб. Экспортный портфель корпорации превышает 300 млрд руб.», - цитирует «Интерфакс».

28 и 30 сентября арбитражные суды Свердловской области и Москвы утвердили мировые соглашения по долговому спору Альфа-банка и «дочек» УВЗ.

О том, что стороны пришли к мировому соглашению, стало известно 27 сентября. В суде было объявлено, что они подписали мировые соглашения и по долгу, и по иску об обращении взыскания на заложенное имущество. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко объяснил решение пойти на мировое соглашение тем, что завод подал заявку на получение госгарантий на 16 млрд руб.

Альфа-банк является одним из крупнейших кредиторов УВЗ. Тяжба между Альфа-банком с одной стороны и УВЗ и его «дочками» ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк «Тракторозаводский» (ТПТ, балансодержатель имущества «ЧТЗ-Уралтрак») с другой началась после того, как «ЧТЗ-Уралтрак» допустил просрочку по кредиту Альфа-банка, поручителем по которому выступают УВЗ и ТПТ. После этого банк потребовал вернуть весь кредит, а в апреле 2015 г. банк обратился в суд с иском о взыскании долга по шести кредитам, сумма иска с учетом просрочек и неустоек составляла 6,054 млрд руб. и $39,7 млн. Позже Альфа-банк уточнил сумму иска, потребовав к взысканию с УВЗ и его «дочек» 7,346 млрд руб., а также $30,203 млн.