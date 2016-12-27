ФАС продлила рассмотрение ходатайства «Открытия» о покупке алмазного бизнеса «Лукойла»

ФАС России сообщила, что на два месяца продлила срок рассмотрения ходатайства ООО «Открытие промышленные инвестиции» (входит в «Открытие холдинг») о приобретении голосующих акций АО «Архангельское геологодобычное предприятие» (АГД).

АГД владеет лицензией на разработку алмазной трубки им. Гриба с запасами 98,5 млн каратов в Архангельской области. В начале декабря «Лукойл» заключил соглашение о продаже этой компании «Открытию» за $1,45 млрд. Закрытие сделки ожидалось в I квартале 2017 г. после одобрения регуляторов. Плановая добыча – 4,5 млн каратов. Инвестиции «Лукойла» в проект превысили $1 млрд. Два года назад «Лукойл» оценивал его рентабельность в 16–17%, говорил президент «Лукойла» Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров.