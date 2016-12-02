«Открытие» купит алмазы у «Лукойла»

Группа «Открытие холдинг» и « Лукойл» подписали соглашение о том, что первая купит 100% «Архангельскгеолдобыча» (АГД) за $1,45 млрд, говорится в раскрытии нефтяной компании. Сделка может быть закрыта в I квартале 2017 г., сообщает «Лукойл». Представитель «Открытие холдинга» это подтверждает, дополнительных комментариев не дает.

Для финансирования сделки «Открытие холдинг» может воспользоваться заемными средствами и уже ведет переговоры о привлечении кредита у ВТБ, знают два источника, близкие к двум этим компаниям. Они говорят, что в случае если ВТБ примет решение выдать кредит, то банк возьмет в качестве обеспечения акции и активы компании.

АГД разрабатывает месторождение алмазов им. В.П. Гриба. Общие запасы алмазов трубки – 98,5 млн каратов, добыча в 2016 г. составит 4,5 млн карат, для сравнения: крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – планирует добыть в этом году 37 млн карат. «Открытие холдинг» рассматривает покупку АГД как стратегическую инвестицию и намерена дальше развивать месторождение, отмечает представитель.

У «Открытие холдинга» уже есть миноритарные доли в горнодобывающих компаниях – так, им принадлежит доля в золотодобывающей Polymetal.

Структура «Открытие холдинга» – Otkritie Investments – выкупила 7,4% в Polymetal у золотодобытчика после того, как ему пришлось исполнить опцион-пут в сентябре 2015 г. и заплатить казахстанской Sumeru Gold $300 млн за акции. Та получила пакет в счет частичной оплаты месторождения золота Кызыл (который стал сейчас крупнейшим инвестпроектом Polymetal). Otkritie Investments заплатила за пакет в Polymetal $232 млн.

Через три дня Otkritie Investments продала 0,63% акций Polymetal «в рынок».

Otkritie Investments долю в Polymetal больше не снижала, уверяет представитель «Открытие холдинга».

Сделка с «Открытие холдингом» началась сразу после того, как Верховный суд США после 15 лет разбирательств отклонил в середине ноября 2016 г. иск канадской Archangel Diamond Corporation (ADC) к «Лукойлу» на $4,8 млрд. Это ущерб, который, по мнению ADC, возник из-за неоформления на нее лицензии на Верхотинское алмазное месторождение в Архангельской области. В 1996 г. здесь была открыта алмазная трубка им. Гриба, извлекаемые запасы месторождения оцениваются в $11 млрд.

В 1993 г. АГД и Canmet Resources Limited (теперь – ADC) создали СП «Алмазный берег». ADC обязалась инвестировать в месторождение, а российская компания обещала передать лицензию на Верхотинское месторождение «Алмазному берегу». Этого сделано не было, и в 1998 г. канадцы заморозили инвестиции.

После акционирования и смены ряда собственников крупнейшим акционером АГД стал «Лукойл». Канадцы пошли в суд, требуя передать лицензию «Алмазному берегу». Сначала иск на $492 млн был подан в Стокгольм, но он был отклонен летом 2001 г. после трех лет разбирательств. В 2001 г. ADC подала иск на $4,8 млрд в США. В 2002 г. в конфликт вмешалась De Beers, купившая ADC.

В апреле 2008 г. компании договорились, что ADC купит у «Лукойла» не более 49,99% АГД, после чего судебные разбирательства будут прекращены. Но из-за кризиса канадская компания изменила планы. Сделка сорвалась. В 2009 г. ADC была признана банкротом, а ее интересы в суде в дальнейшем представлял ликвидационный траст ADC.