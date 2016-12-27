На фиолетовой ветке московского метро произошел серьезный сбой

.Интервалы движения поездов увеличены на фиолетовой (Таганско-Краснопресненской) линии московского метро, сообщила пресс-служба метрополитена. «В 18.20 на Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов от "Планерной" до "Октябрьского поля" по техническим причинам», - сказал сотрудник пресс-службы.

Пресс-служба метрополитена уточнила, что движения поездов нет вообще от станции «Планерная» до станции «Спартак», причем обе эти станции закрыты на вход. По данным «Интерфакса», примерно с 18.00 поезда ходят с увеличенными интервалами (5-7 минут) не только на Таганско-Краснопресненской, но и на Замоскворецкой (зеленой) линии в обе стороны.

Официально причины инцидента не уточняются, однако в ряде сообщений говорится о пропадании электропитания на участке «Планерная» - «Спартак». В соцсетях появились фото переполненных платформ и поездов метро. Около 19.10 твиттер «Московский транспорт» сообщил, что метро «Планерная» и «Сходненская» открыты для пассажиров. «В настоящее время интервалы на Таганско-Краснопресненской линии увеличены, постепенно поезда войдут в график», - обещает ресурс.