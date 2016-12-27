Перевозчики с неоплаченными штрафами за «Платон» не смогут пересечь границу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которым изменяются акты, регламентирующие контроль за внесением платы в систему «Платон». Документ от 26 декабря 2016 г. №1483 сегодня размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в сообщении Минтранса, документ наделяет таможенные органы полномочиями контроля за соблюдением законодательства о внесении платы в системе «Платон». «Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему "Платон", он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф», - отмечают в Минтрансе.

Постановление правительства разработано «в соответствии с рекомендациями рабочей группы по мониторингу функционирования системы "Платон" с целью создания равных условий для российских и иностранных грузоперевозчиков и усиления контроля за внесением платы». Оно также формализует полномочия сотрудников Ространснадзора по контролю соблюдения законодательства по уплате средств в систему «Платон».

За год работы системы сбора платы с грузовиков массой 12 т «Платон» в дорожный фонд поступило 18 млрд руб. (на 12.12.2016), которых не хватает на все планы правительства. Оно уже выделило 10,85 млрд руб. на срочный ремонт в 24 регионах, где дороги особенно плохие, и еще 12 млрд руб. на мосты и прочие сооружения. Денег от «Платона» ждут региональные проекты государственно-частного партнерства, это еще примерно 83 млрд руб. в течение 4–5 лет. Кроме того, государство должно ежегодно выплачивать создателю и оператору «Платона», компании «РТ-инвест транспортные системы» (принадлежащей Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест»), 10,6 млрд руб.