«Газпром» представил ЕК предложения по урегулированию антимонопольного дела

«Газпром» во вторник представило Европейской Комиссии предложения по урегулированию в рамках продолжающегося антимонопольного расследования деятельности «Газпрома» в Центральной и Восточной Европе.

Как говорится в сообщении российской компании, Еврокомиссия изучит позицию «Газпрома».

Следующим этапом формальной процедуры должно быть тестирование рынком.

«Наши предложения сформированы по итогам серии консультаций между ЕС, Россией и "Газпромом", проводимых с 2013 г. За последние годы мы провели ряд конструктивных обсуждений с Европейской Комиссией, в ходе которых у сторон была возможность детально обсудить все вопросы, вызывающие беспокойство Еврокомиссии. Представленные "Газпромом" предложения - результат серьезной проработки, и демонстрируют нашу готовность учитывать в установленном порядке замечания европейской стороны по вопросам газового рынка там, где это обосновано и возможно.

Мы надеемся, что Еврокомиссия, а в конечном итоге и рынок, положительно отреагируют на наши предложения, которые должны позволить достичь прогресса в рамках этого дела и добиться его завершения в ближайшем будущем», - приведены в сообщении слова заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

ЕК в 2012 г. инициировала расследование о потенциальном нарушении «Газпромом» антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 г. ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях (Statement of Objections).