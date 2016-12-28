Обыски у Варшавского прошли по делу о хищении средств у «Петрокоммерца» – «Коммерсантъ»

У экс-депутата Госдумы, бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского вчера прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» («Открытие») почти 2,8 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Правоохранители работали в загородном доме предпринимателя на Рублевке, в квартире его дочери на Пречистенке, в офисе «Эстар» в Зачатьевском переулке и по семи адресам в Челябинске.

Варшавский был доставлен из своего загородного дома в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве, где был допрошен в качестве свидетеля. Это же подразделение в мае 2016 г. возбудило дело по заявлению «Открытия», в которое в 2015 г. вошел «Петрокоммерц». Следствие считает, что для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. под личное поручительство Варшавский предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». Так, из отчетности не следовало, что Златоустовский металлургический завод уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел».

Варшавский подтвердил, что у него были проведены обыски, а самому ему предстоит допрос в качестве свидетеля. Претензии он не считает обоснованными, поскольку «никакого кредитного договора не было» и ему непонятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело».