ФАС выявила картельный сговор в закупке Минобороны на 2,2 млрд рублей

Санкт-Петербургское УФАС России обнаружило картельный сговор при проведении торгов на право заключения государственных контрактов на поставку технологического оборудования для нужд Минобороны. В отношении ООО «ТД Спецтехмаш», ООО «ТД Стиллаг», ООО «Профбизнес» возбуждено антимонопольное дело.

«Всего было заключено 11 контрактов на общую сумму 2,2 млрд руб. Все аукционы прошли при минимальном снижении начальной цены контракта», - поясняется в сообщении.

Во время проверки УФАС установило взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами компаний. Кроме того, по данным ведомства, организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам.

Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела планируется провести в январе 2017 г., отмечается в сообщении.