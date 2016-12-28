Путин поддержал подход «добывай или сдавай» к лицензиям на недра

Президент России Владимир Путин на встрече с министром природных ресурсов Сергеем Донским согласился с предложением Минприроды об актуализации лицензий недропользователей.

«Вот это, конечно, нужно сделать, и нужно, чтобы недропользователи понимали, что это (отсутствие или работа по устаревшим лицензиям) не может продолжаться бесконечно», - сказал он министру. «Если лицензию взяли, то нужно работать, вкладывать ресурсы, организовывать производство; если этого не происходит, к сожалению для них, нужно лицензии забирать, - заявил президент. - Думаю, что это дисциплинирует тех, кто останется и действительно будет работать».

Донской согласился с этим решением. «Сейчас, чтобы перейти на более системную работу, занимаемся подготовкой закона по актуализации лицензий», - сообщил он. «Эта работа будет уже не разовая, а системная, с определенным периодом, чтобы у нас постоянно происходила актуализация и, соответственно, выравнивание системы взаимоотношений государства и инвесторов», - пояснил министр.

Донской проинформировал Путина о том, что в течение двух лет его ведомство проводило разовую актуализацию - приведение всех лицензий недропользователей в соответствие с действующим законодательством. По данным министра, на 1 декабря актуализированы 4467 лицензий. «Это фактически все 100% лицензий, которые мы должны были актуализировать», - отметил Донской. Кроме того, Минприроды изъяло более 140 лицензий. Как пояснил министр, речь идет о тех случаях, «когда есть невыполнение условий и видно, что никакая актуализация здесь ничем не поможет».