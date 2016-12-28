Усманов обещал вернуть статус налогового резидента России

Алишер Усманов вернет статус налогового резидента России после своего ухода с поста президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщил миллиардер в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я сегодня нахожусь в том месте, где зарегистрировано бюро нашей Федерации и офис нашей федерации, это, кстати, не Швейцария, и поэтому я там вынужден жить и прописаться, и поэтому - вот на тот период, пока я избран президентом Федерации, - я должен быть там. Все остальное - это домыслы», - сказал Усманов.

В октябре стало известно, что владелец USM Holding Алишер Усманов лишился статуса налогового резидента России. USM тогда уточнило, что сейчас Усманов не занимается операционной деятельностью и сконцентрировался на спортивной, благотворительной и филантропической деятельности, является президентом Международной федерации фехтования и членом Комиссии МОК по развитию Олимпийского телевизионного канала.

«В силу этого, а также по медицинским причинам в 2015 г. он не провел в России требуемых по Налоговому кодексу РФ 183 дней для подтверждения статуса налогового резидента России», – сообщала пресс-служба холдинга. Представитель USM отметил также, что за последние несколько лет Усманов заплатил $350 млн в виде налогов в России только как физлицо, а компании, входящие в его холдинг, только за 2015 г. – около 100 млрд руб. (примерно $1,6 млрд по среднему курсу ЦБ за 2015 г.).