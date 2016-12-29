«Газпром» показал рост добычи в 2016 году за счет холодной зимы

Холодная погода в IV квартале текущего года позволила «Газпрому» показать рост добычи не только в ноябре и декабре, но и по итогам всего 2016 г.

Первоначально план добычи на 2016 г. был определен в 456,69 млрд куб. м. По итогам первого полугодия оценка годового производства была снижена до 417,2 млрд куб. м, а по итогам III квартала - до 409,8 млрд куб. м. В 2015 г. «Газпром» добыл 418,479 млрд куб. м газа.

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер в четверг на итоговом селекторе заявил: «В 2016 г. мы с вами нарастили объем добычи газа. По итогам года он составит более 419 млрд куб. м. Это больше, чем в 2015 г., и на 11 млрд куб. м больше плановых показателей». Из слов Миллера следует, что в декабре 2016 г. добыча «Газпрома» выросла более чем на 7% - свыше 47 млрд куб. м.