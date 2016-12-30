Нефть дорожает после снижения цен накануне, Brent выше $57 за баррель

Нефть дорожает в пятницу после слабого снижения цен по итогам предыдущих торгов на данных об увеличении запасов в США, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.30 мск поднялась на $0,22 (0,39%) до $57,07 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $0,11 (0,19%) до $56,85 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,33%) до $53,95 за баррель. Контракт подешевел на $0,29 (0,54%) до $53,77 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 000 баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи, отмечает аналитик U.S. Bank Марк Уоткинс.

Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 г. подорожала почти на 53%, WTI - на 46%.