«Роснефть» закрыла сделку покупки «Таргина» у АФК «Система» за 4,1 млрд рублей

НК «Роснефть» и АФК «Система» закрыли сделку приобретения 100% акций АО «Таргин» нефтяной компанией.

Как говорится в сообщении «Роснефти», сумма сделки составила 4,1 млрд руб.

«Данная сделка полностью соответствует стратегии "Роснефти", направленной на повышение потенциала собственного нефтесервисного подразделения. В результате приобретения "Таргина" парк буровых установок "Роснефти" увеличился на 19%, а число собственных бригад по ремонту скважин - на 30%. В целом доля внутреннего сервиса в "Роснефти" по бурению скважин выросла до 60%, по ремонту - до 40%», - поясняет НК.

«Башнефть» в октябре 2013 г. продала свои сервисные подразделения «Системе» за 4,1 млрд руб. В начале июня 2014 г. АФК сформировала на базе сервисных активов нефтесервисный холдинг, который получил название «Таргин» (от английского target in - «в яблочко, точно в цель»).