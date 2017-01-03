В Белоруссии открыто новое нефтяное месторождение

В Белоруссии обнаружено новое нефтяное месторождение, сообщила пресс-служба ПО «Белоруснефть».

Месторождение получило название Угольское, оно было открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба, сообщила компания.

«Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина № 1-Угольская с глубиной 5218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки», - уточняется в сообщении.

Нефть Угольского месторождения находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе и относится к категории труднодоступных запасов.

Геологические запасы Угольского оцениваются в 1,695 млн т нефти. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление, отметила компания.