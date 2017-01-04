«Северный поток» в среду загружен на 111%, OPAL – на 105%

«Газпром» продолжает постепенно наращивать прокачку газа по «Северному потоку» и его восточному отводу OPAL.

Как свидетельствуют данные германских газотранспортных операторов, в среду Nord Stream работает с производительностью свыше 168 млн куб. м в сутки (61,3 млрд куб. м в годовом исчислении), что составляет 111% от его проектной мощности (55 млрд куб. м в год).

Загрузка основного - восточного - сухопутного отвода от «Северного потока» OPAL достигла 105% от проектной мощности (36 млрд куб. м в годовом исчислении).