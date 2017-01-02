«Газпром» 1 января поставил в Европу рекордный объем газа

ПАО «Газпром» 1 января поставило в Европу по газопроводу «Северный поток» рекордный объем газа – 160,75 млн куб. м в сутки.

«Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока – 2". За этот маршрут голосуют потребители», – сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, в прошлом году газопровод «Северный поток» был загружен более чем на 100%. Увеличение поставок произошло после того, как Еврокомиссия разрешила использовать «Газпрому» на 90% газопровод Opal, по которому дальше поставляется газ из «Северного потока». Ранее холдинг мог загружать его только на 50%.

В 2015 г. поставки газа по «Северному потоку» составили 39 млрд куб. м (70% от проектной мощности).