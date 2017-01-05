США не сняли антидемпинговые пошлины на горячий прокат «Северстали»

Минторг США оставил в силе антидемпинговые пошлины на горячий прокат российского ПАО «Северсталь». Решение принято в предварительном порядке по итогам очередного рассмотрения антидемпингового режима, следует из уведомления на сайте правительственного вестника Federal Register.

Согласно документу «Северсталь» не оказывала содействия антидемпинговому расследованию «в полную меру своих возможностей». Таким образом, сомнения были трактованы ведомством против компании. Антидемпинговые пошлины для продукции «Северстали» определены минторгом США в размере 73,59%. В США цены на внутреннем рынке стали пока намного выше мировых, после того как страна ограничила импорт.