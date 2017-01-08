Генсек ОПЕК назвал страну – лидера по снижению нефтедобычи

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает Саудовскую Аравию одной из лидирующих стран по снижению нефтедобычи.

«Некоторые члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, стали лидирующими странами в снижении добычи нефти в соответствии с соглашением», – приводит «Прайм» слова Баркиндо со ссылкой на Bloomberg .

30 ноября ОПЕК впервые за восемь лет решила снизить добычу на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр./сутки с 1 января 2017 г. Спустя декаду к ней присоединились Россия и еще 10 стран, не входящих в картель. Они сократят добычу на 560 000 барр., в том числе Россия – на 300 000 барр./сутки в первом полугодии.

Если все стороны будут следовать договоренности, цены могут еще подрасти в 2017 г., считают многие аналитики. Во втором полугодии Brent может подняться до $60/барр. и выше – таков базовый сценарий аналитиков Citigroup. По их оценке, на рынке возникнет дефицит в 0,6–0,7 млн барр./сутки. Однако чем выше вырастут цены к концу 2017 г., тем ниже они опустятся к концу 2018 г., предупреждают в Citi, поскольку сланцевые добытчики в США будут наращивать добычу.