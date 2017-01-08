Крым начал получать газ по газопроводу из Кубани

Поставка газа в Крым с территории Краснодарского края осуществляется в режиме пуско-наладочных работ, сообщил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

«Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы», - цитируют Шеремета РИА Новости.

Шеремет отметил, что в системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление полуострова.

27 декабря президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России, запустив газопровод, который соединил газотранспортную сеть полуострова с магистральными газопроводами России.