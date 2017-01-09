ВТБ продаст «Системе» долю в микроэлектронном активе

АФК «Система» купит у ВТБ 15,32% группы компаний РТИ, занимающейся микроэлектроникой. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи. Сумма сделки составит 4,5 млрд руб. Доля «Системы» в компании увеличится до 87%.

Стороны планируют закрыть сделку в январе 2019 г. Согласно условиям сделки, ВТБ рефинансирует задолженность РТИ, предоставив в общей сложности до 28,5 млрд руб. Банк станет единственным кредитором компании, заявил РБК представитель ВТБ.

Выплаты по значительной части долга РТИ — до 60% — отложат до 2021 г. с последующими ежегодными выплатами до конца 2026 г. 10% РТИ принадлежит Совкомбанку, 3% — председателю совета директоров компании Сергею Боеву. Представитель «Системы» не стал комментировать возможный выкуп доли оставшихся миноритариев. По словам источника РБК, близкого к «Системе», Совкомбанк и Боев сохранят свои доли.