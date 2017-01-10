Поставки газа по «Северному потоку» в 2016 году выросли на 12%

Среднегодовая загрузка газотранспортной системы «Северный поток», имеющей пропускную способность 55 млрд куб. м, в 2016 г. составила 80%, поставки российского газа потребителям в Европейском союзе выросли на 12% до 43,8 млрд куб. м, говорится в сообщении оператора проекта.

«Прошедший год вновь стал рекордным по объему поставок и уровню загрузки: 2015 г. - 39,1 млрд куб. м (71%), 2014 г. - 35,5 млрд куб. м (65%), 2013 г. - 23,8 млрд куб. м (43%)», - сообщается в пресс-релизе.

Две нитки газопровода «Северный поток» проходят по дну Балтийского моря от российского г. Выборга до немецкой местности Любмин вблизи города Грайфсвальд в Германии. «Северный поток» является кратчайшим маршрутом, соединяющим обширные запасы природного газа в России с энергетическими рынками стран Европейского союза. В Германии газ поступает в соединительные газопроводы OPAL и NEL.

На селекторном совещании по итогам прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток», по данным на 29 декабря, был загружен более чем на 100%. Тогда загрузка достигла 150 млн куб. м в сутки. Увеличение поставок произошло после того, как Еврокомиссия разрешила использовать «Газпрому» на 90% газопровод Opal, по которому дальше поставляется газ из «Северного потока».

Ранее «Газпром» сообщал, что за 2016 г. компания экспортировала 179,3 млрд куб. м газа (на 12,5% больше, чем в 2015 г.), установив исторический рекорд. Добыча «Газпрома» при этом почти не изменилась – 419,07 млрд куб. м, рост в сравнении с 2015 г. составил 0,14%.

«Газпром» поддерживает холодная погода, стимулируя дополнительный спрос на газ компании, тем более что альтернатива, включая СПГ, дороже - в Азиатско-Тихоокеанском регионе спотовые цены вернулись к уровню примерно $10/mbtu, что намного выше текущих европейских спотовых цен, пишут аналитики «Атона» в обзоре. Но, добавляют они, погодный фактор носит временный характер и поэтому не может быть устойчивым катализатором для продаж «Газпрома».