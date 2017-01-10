Группа LVMH консолидировала 100% сети «Иль де Ботэ»

Французская группа компаний Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) в ноябре 2016 г. консолидировала 100% российской сети «Иль де Ботэ», передает РБК со ссылкой на данные СПАРК и данные кипрского реестра. О консолидации стало известно только сейчас.

Информацию о сделке подтвердила руководитель отдела рекламы и PR «Иль де Ботэ» Светлана Крюкова. По ее словам, сеть вместе с LVMH продолжит развиваться на российском рынке, «создавая тренды и инновации в мире красоты».

Он не стала комментировать деталей сделки. Основатель сети Игорь Денисов также от комментариев отказался.