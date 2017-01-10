Россельхознадзор хочет проверять плантации масличных пальм

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил за внедрение всеобъемлющей системы контроля за растительным маслом, начиная с масличных плантаций в случае пальмового масла. «Для того чтобы использовать такие виды масла, как пальмовое, как соевое, как и растительное, нужно выстроить систему контроля, которая будет функционировать», - говорится в интервью Данкверта «Российской газете».

«Для обеспечения безопасности нужно проверить те плантации пальм, на которых этот продукт был выращен, - считает он. - Заводы, которые производят масло, я видел на Филиппинах или во Вьетнаме, когда фермеры варят в бочках это пальмовое масло, так не должно быть. Должны быть требования к этому предъявлены».

«Мы сказали: поручите перемещение пальмового масла в электронных сертификатах отмечать, но все восприняли это очень неблагожелательно. Пока этим никто не занимается», - посетовал он.

По данным Росстата, Россия в январе-октябре 2016 г. увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 4,6% к тому же периоду 2015 г. до 734 000 т. По итогам 2015 г. импорт в Россию пальмового масла составил почти 900 000 т на сумму $640 млн, что на четверть больше, чем в 2014 г.

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) неоднократно обвинял в фальсификациях молочной продукции производителей, подмешивающих растительные жиры, но не информирующих об этом потребителей. С 1 января 2017 г. в России должна начаться маркировка молочной продукции с пальмовым маслом. Как заявил в минувшем году министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, на упаковке с подобной молочной продукцией «жирными буквами будет написано, что в продукции содержится пальмовое масло».