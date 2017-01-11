Трамп пообещал передать семейный бизнес сыновьям до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал передать семейный бизнес сыновьям Дону и Эрику. Об этом заявила на пресс-конференции в Нью-Йорке юрист миллиардера Шери Диллон.

«Еще до дня инаугурации (20 января. - Ред.) избранный президент США Дональд Трамп передаст свои активы в трастовую компанию. Трамп отойдет от руководства своими активами в Trump Organization и передаст все управление своим сыновьям Дону и Эрику», - сказала она.

По ее словам, во время пребывания Трампа на посту президента Trump Organization не будет заключать сделки за пределами США.