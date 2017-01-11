Пресс-конференция Дональда Трампа – трансляция

Trump foundation преобразуется в траст. С передачей управления сыновьям Трампа Дану и Эрику и независимому управляющему. Трамп и его дочь Иванка полностью отказываются от любых управленческих постов в трасте.

Юрист говорит, что по букве закона понятие конфликта интереса не относится к статусу президента и вице-президента США, однако сам Трамп попросил «любыми средствами» по возможности полностью исключить любой конфликт интересов.

Трамп говорит, что сдает свою бизнес-империю двоим сыновьям - и уходит с трибуны. На трибуне - юрист Трампа, которая расскажет о процедуре его расставания с бизнесом.

Избранный президент США уверен, что прекрасно справился бы с управлением и страной и своей корпорацией - «я талантливый человек». И тут же говорит, что никому уже не интересны его налоговые документы, потому что он победил (!).

Трамп повторяет свой твит о том, что у него нет никаких бизнес-связей с Россией. И говорит, что не будет их создавать (хотя мог бы), потому что это приведет к конфликту интересов.

«Я не думаю, что хорошо полажу с Путиным, хотя шанс есть». Но с Клинтон было бы еще хуже.

«Нacking's bad, and it shouldn't be done». Но вскрытые злоупотребления Клинтон также позорны.

Evan Vucci / AP

Первый же вопрос - о секретном докладе спецслужб о хакерских атаках на США. «Это всё вранье, подделка и ложь... которая никогда не должна была увидеть свет дня». «Я думаю, что это Россия... но и много других стран», в том числе Китай (!) Повторяет, что защита данных Демпартии была жалкой и неадекватной, зато Республиканская партия с успехом отразила атаки.

Для медицинских компаний введут новые процедуры закупок.

«С божьей помощью я буду лучшим в истории создателем новых рабочих мест».

Потом Трамп благодарит автокомпании, которые решили вернуть производство в США (Ford). Обещает вернуть в США фармацевтику, другие отрасли и перелопатить программы истребителей F-35 и F-18 с улучшением характеристик, на конкурентной основе (?) при снижении цены. Хвалит основателя Alibaba Джека Ма (!).

Трамп начинает с благодарности прессе, которая не поддалась на провокацию с фейковыми новостями, и обещает не дать спуска спецслужбам, если подтвердится их связь с «утечкой».

Будущий вице-президент Майк Пенн объявляет начало пресс-конференции - и президента, который «снова сделает Америку великой». Опять говорит о позорном «российском компромате», который распространила безответственная пресса... «Но сегодня мы будем говориить о реальных фактах». Жидкие хлопки от той самой прессы.