Пресс-конференция Дональда Трампа – трансляция

Trump foundation преобразуется в траст. С передачей управления сыновьям Трампа Дану и Эрику и независимому управляющему. Трамп и его дочь Иванка полностью отказываются от любых управленческих постов в трасте.
19:41
Юрист говорит, что по букве закона понятие конфликта интереса не относится к статусу президента и вице-президента США, однако сам Трамп попросил «любыми средствами» по возможности полностью исключить любой конфликт интересов.
19:39
Трамп говорит, что сдает свою бизнес-империю двоим сыновьям - и уходит с трибуны. На трибуне - юрист Трампа, которая расскажет о процедуре его расставания с бизнесом.
19:37
Избранный президент США уверен, что прекрасно справился бы с управлением и страной и своей корпорацией - «я талантливый человек». И тут же говорит, что никому уже не интересны его налоговые документы, потому что он победил (!).
19:35
Трамп повторяет свой твит о том, что у него нет никаких бизнес-связей с Россией. И говорит, что не будет их создавать (хотя мог бы), потому что это приведет к конфликту интересов.
19:33
«Я не думаю, что хорошо полажу с Путиным, хотя шанс есть». Но с Клинтон было бы еще хуже.
19:32
«Нacking's bad, and it shouldn't be done». Но вскрытые злоупотребления Клинтон также позорны.
19:29
Evan Vucci / AP
19:28
Первый же вопрос - о секретном докладе спецслужб о хакерских атаках на США. «Это всё вранье, подделка и ложь... которая никогда не должна была увидеть свет дня». «Я думаю, что это Россия... но и много других стран», в том числе Китай (!) Повторяет, что защита данных Демпартии была жалкой и неадекватной, зато Республиканская партия с успехом отразила атаки.
19:27
Для медицинских компаний введут новые процедуры закупок.
19:24
«С божьей помощью я буду лучшим в истории создателем новых рабочих мест».
19:22
Потом Трамп благодарит автокомпании, которые решили вернуть производство в США (Ford). Обещает вернуть в США фармацевтику, другие отрасли и перелопатить программы истребителей F-35 и F-18 с улучшением характеристик, на конкурентной основе (?) при снижении цены. Хвалит основателя Alibaba Джека Ма (!).
19:20
Трамп начинает с благодарности прессе, которая не поддалась на провокацию с фейковыми новостями, и обещает не дать спуска спецслужбам, если подтвердится их связь с «утечкой».
19:17
Будущий вице-президент Майк Пенн объявляет начало пресс-конференции - и президента, который «снова сделает Америку великой». Опять говорит о позорном «российском компромате», который распространила безответственная пресса... «Но сегодня мы будем говориить о реальных фактах». Жидкие хлопки от той самой прессы.
19:15
Ведущий объявляет юриста, которая объявит о схеме расставания Трампа с активами... и называет отчет Buzzfeed и CNN о российском компромате «жалкой и позорной попыткой нагнать посетителей». А все три их источника не имеют отношения к Трампу и были притянуты к этой постыдной пародии на журналистику.