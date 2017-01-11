CNN: Россия собрала компромат на Трампа

Избранному президенту США Дональду Трампу доложили о том, что российские спецслужбы собирали на него компромат, сообщает CNN со ссылкой на несколько информированных источников. Эту сведения содержались в секретной части доклада, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы. Доклад был представлен на спецбрифингах – сначала действующему президенту Бараку Обаме, затем избранному руководителями ведущих разведслужб США – директорами Нацразведки Джеймсом Клэппером, ФБР Джеймсом Коуми, ЦРУ Джоном Бреннаном и АНБ, командующим Кибернетическим командованием США Майклом Роджером.

В двухстраничном резюме, приложенном к 35-страничному отчету о российском вмешательстве, утверждается, что Россия собрала компрометирующую информацию, как рабочего, так и личного характера, не только на демократов и их кандидата в президенты Хиллари Клинтон, но и на республиканцев и их представителя – Трампа. Однако компромат был опубликован лишь против демократов. Собранные сведения относились к периоду с июня по декабрь 2016 г. и активно пополнялись в ходе предвыборной кампании Трампа, в ходе которой его доверенные лица поддерживали связи с работающими на российское правительство информаторами.

Телеканал указывает, что достоверность содержащихся в докладе сведений сейчас проверяется. Они базируются на информации бывшего британского разведчика, пользующегося доверием ФБР, а тот получил ее из неких российских источников.

Рассекреченная часть доклада о вмешательстве России в выборы США, подготовленная ЦРУ, ФБР и АНБ, была опубликована перед Новым годом. В ней утверждалось, что инициатором хакерской кампании стал лично президент России Владимир Путин. После этого Вашингтон объявил о новых санкциях против России и выслал из США ее дипломатов.

Москва отвергает обвинения в свой адрес.