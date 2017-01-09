Несекретные материалы

Доклад американских спецслужб с оценкой влияния России на президентские выборы в США 2016 г. интересен с процедурной точки зрения. Избранному президенту Дональду Трампу нужно реагировать на официальный доклад разведок своей страны, и здесь может лежать граница между политическим и государственным: то, что работало против твоего соперника на недавних выборах, оказывается неприемлемым, поскольку работало против институтов твоей страны. Доклад, жесткий в выводах, оказался слабым в доказательствах; как предполагают комментаторы, они могут содержаться в секретной части. В открытой части сказано, что Владимир Путин лично распорядился начать кампанию воздействия на результаты американских выборов; ее задачей было подорвать доверие общества к демократическому процессу, дискредитировать Хиллари Клинтон и ослабить ее выборные позиции (в этом «твердо уверены» ЦРУ и ФБР и «умеренно уверено» АНБ.) В докладе сказано, что российская разведка получила доступ к данным почты национального комитета демократической партии и высокопоставленных демократов, что Россия публиковала полученную информацию через посредников (сайты WikiLeaks, DCLeaks.com и хакера Guccifer 2.0) и использовала ее для информационного воздействия на американских избирателей посредством государственных пропагандистских медиаинструментов (в частности, канала RT и агентства Sputnik).

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