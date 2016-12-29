Политик года – избранный президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп, наверное, мог бы претендовать на звание главного политика 2016 г., даже если бы проиграл ноябрьские выборы президента США. Эксцентричный миллиардер, ломающий все устоявшиеся стереотипы респектабельного политика и отрекающийся от, казалось бы, незыблемых на Западе принципов политкорректности, – такие персонажи появлялись на американских выборах и раньше, но уж никак не в роли официального выдвиженца одной из двух главных партий. А после его победы над классическим представителем современного американского истеблишмента, Хиллари Клинтон, – победы, одержанной наперекор почти консолидированному мнению политической элиты и откровенно проклинтоновской позиции большинства ведущих СМИ, – Трамп, по сути, стал символом новой политической эпохи.

Да, до этого уже был Brexit – июньский референдум в Великобритании, на котором большинство избирателей, вопреки вроде бы непререкаемой логике интеграции и глобализации, неожиданно «проголосовали сердцем» за выход из Евросоюза. Но именно победа Трампа ознаменовала настоящий переворот и в республиканской партии, и в политической системе США, и в мировой политике в целом, после которого, как это ни пафосно звучит, мир уже никогда не будет прежним. Потому что людей, недовольных существующими порядками, на планете более чем достаточно, но только теперь многие из них вдруг поняли, что способны эти порядки изменить. А это значит, что политики, выражающие мнение этих людей, будут побеждать на выборах все чаще – будь то в Европе или в Новом Свете.

И на самом деле не столь уж важно, кому будущий глава Белого дома обязан этим триумфом – своему имиджу «несистемного клоуна», таинственным специалистам по психометрии или даже вездесущим, но пока неуловимым российским хакерам. В любом случае победа Трампа уже разделила мировую историю на «до» и «после». И что будет «после», предсказать пока совершенно невозможно – даже если сам 45-й президент США со временем остепенится и начнет играть по правилам.

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