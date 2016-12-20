Международная жизнь

За Клинтон отказались голосовать больше выборщиков, чем за Трампа

Миллиардер набрал достаточное число голосов и станет новым президентом США
  • Анастасия Агамалова,
  • Людмила Климентьева
  • / Ведомости
Клинтон «предали» больше выборщиков, чем Трампа
Клинтон «предали» больше выборщиков, чем Трампа
Andrew Harnik / AP

Дональд Трамп набрал необходимые голоса выборщиков, чтобы официально вступить в должность президента США, сообщает ABC News. По итогам голосования коллегии из 538 выборщиков Трамп получил 304 голоса, а Хиллари Клинтон – 227, сообщает Associated Press.На выборах 8 ноября он заручился поддержкой 306 выборщиков, а кандидат Клинтон – 232 при необходимом минимуме в 270 голосов. Однако в преддверии голосования коллегии выборщиков на них оказывалось давление с просьбами не отдавать голос за Трампа, писали американские СМИ.

Трамп ответил на призывы к выборщикам не голосовать за него

Таким образом, двое выборщиков из числа сторонников Трампа изменили свое первоначальное решение. Это произошло в Техасе, где голосование проводилось в закрытой форме. Один из них проголосовал за бывшего конгрессмена Рона Пола, другой – за губернатора Огайо Джона Кейсика. Трое выборщиков, ранее поддерживавших Клинтон, в итоге проголосовали за экс-госсекретаря Колина Пауэлла, один – за сенатора Берни Сандерса, а еще один – за вождя местного племени.

Голосование 538 выборщиков, как правило назначенных партиями, проводится на собраниях в каждом штате США и федеральном округе Колумбия. В истории США были единичные случаи, когда тот или иной выборщик голосовал вопреки воле большинства избирателей в штате.

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Официально результаты голосования коллегии будут объявлены 6 января на совместной сессии палат конгресса. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

«Мы сделали это! – написал Трамп в своем Twitter. – Спасибо всем моим замечательным сторонникам, мы просто официально победили на выборах (несмотря на все искажения и неточности СМИ)». Позже он сделал заявление: «Благодаря этому историческому шагу мы можем надеяться на светлое будущее, я буду упорно трудиться, чтобы объединить нашу страну и быть президентом всех американцев».

Америка против Трампа

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Тысячи американцев вышли на улицу в знак протеста против назначения республиканца Дональда Трампа на пост президента страны. Митинги продолжаются несколько дней. На фото потасовка демонстрантов с полицией в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
Stephen Lam / Reuters
Тысячи американцев вышли на улицу в знак протеста против назначения республиканца Дональда Трампа на пост президента страны. Митинги продолжаются несколько дней. На фото потасовка демонстрантов с полицией в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
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Полиция Нью-Йорка охраняет вход в Trump Tower 11 ноября
Richard Drew / AP
Полиция Нью-Йорка охраняет вход в Trump Tower 11 ноября
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Митинг в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
Stephen Lam / Reuters
Митинг в Окленде, штат Калифорния, 11 ноября
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Митинг в Нью-Йорке 10 ноября
Spencer Platt / Getty Images
Митинг в Нью-Йорке 10 ноября
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Около 1800 человек вышли 10 ноября на акции протеста в Чикаго. В этом городе родился действующий президент США Барак Обама, поддерживавший на выборах демократа Хиллари Клинтон. Полиции Чикаго пришлось перекрыть несколько улиц, заблокировав дорогу митингующим
Kamil Krzaczynski / Reuters
Около 1800 человек вышли 10 ноября на акции протеста в Чикаго. В этом городе родился действующий президент США Барак Обама, поддерживавший на выборах демократа Хиллари Клинтон. Полиции Чикаго пришлось перекрыть несколько улиц, заблокировав дорогу митингующим
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Как указывает Seattle Times, во время акции протеста в Сиэтле 10 ноября произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек
Ted S. Warren / AP
Как указывает Seattle Times, во время акции протеста в Сиэтле 10 ноября произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек
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Одна из самых многочисленных акций протеста проходила в Нью-Йорке. Противники Трампа собрались 10 ноября около небоскреба Trump Tower на Пятой авеню, а также в Центральном парке
Eduardo Munoz / Reuters
Одна из самых многочисленных акций протеста проходила в Нью-Йорке. Противники Трампа собрались 10 ноября около небоскреба Trump Tower на Пятой авеню, а также в Центральном парке
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В своей победной речи Трамп заявил, что он планирует быть президентом для всех Соединенных Штатов. На фото митинг в Филадельфии 10 ноября
Jessica Kourkounis / Getty Images
В своей победной речи Трамп заявил, что он планирует быть президентом для всех Соединенных Штатов. На фото митинг в Филадельфии 10 ноября
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Собравшиеся выкрикивали: «Не мой президент!»
Julie Jacobson / AP
Собравшиеся выкрикивали: «Не мой президент!»
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Ранее 9 ноября крупная акция протеста состоялась в Окленде (штат Калифорния)
Noah Berger / Reuters
Ранее 9 ноября крупная акция протеста состоялась в Окленде (штат Калифорния)
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Комментарии  ()
Lupus_
11:02 20.12.2016
Таким образом, крикливая кампания "Трампа президентом назначил враг Америки Путин" еще раз принесла обратный ожидаемому эффект. С чем всех и поздравляю.
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