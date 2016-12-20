За Клинтон отказались голосовать больше выборщиков, чем за Трампа

Дональд Трамп набрал необходимые голоса выборщиков, чтобы официально вступить в должность президента США, сообщает ABC News. По итогам голосования коллегии из 538 выборщиков Трамп получил 304 голоса, а Хиллари Клинтон – 227, сообщает Associated Press.На выборах 8 ноября он заручился поддержкой 306 выборщиков, а кандидат Клинтон – 232 при необходимом минимуме в 270 голосов. Однако в преддверии голосования коллегии выборщиков на них оказывалось давление с просьбами не отдавать голос за Трампа, писали американские СМИ.

Таким образом, двое выборщиков из числа сторонников Трампа изменили свое первоначальное решение. Это произошло в Техасе, где голосование проводилось в закрытой форме. Один из них проголосовал за бывшего конгрессмена Рона Пола, другой – за губернатора Огайо Джона Кейсика. Трое выборщиков, ранее поддерживавших Клинтон, в итоге проголосовали за экс-госсекретаря Колина Пауэлла, один – за сенатора Берни Сандерса, а еще один – за вождя местного племени.

Голосование 538 выборщиков, как правило назначенных партиями, проводится на собраниях в каждом штате США и федеральном округе Колумбия. В истории США были единичные случаи, когда тот или иной выборщик голосовал вопреки воле большинства избирателей в штате.

Официально результаты голосования коллегии будут объявлены 6 января на совместной сессии палат конгресса. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

«Мы сделали это! – написал Трамп в своем Twitter. – Спасибо всем моим замечательным сторонникам, мы просто официально победили на выборах (несмотря на все искажения и неточности СМИ)». Позже он сделал заявление: «Благодаря этому историческому шагу мы можем надеяться на светлое будущее, я буду упорно трудиться, чтобы объединить нашу страну и быть президентом всех американцев».

Америка против Трампа