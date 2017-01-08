Помощник Трампа заявил, что избранный президент признает роль России в хакерских атаках

Помощник избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп признает определенную роль России в хакерских атаках на национальный комитет демократической партии.

«Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией», - сказал Прибус в интервью телеканалу Fox News.

Он также отметил, что Трамп «вполне может принять меры против России», несмотря на то что в публичных заявлениях он говорит, что намерен улучшить отношения с Россией.

Ранее в совместном докладе ЦРУ, АНБ и ФБР о «российских хакерах» сообщалось, что за кибератаками стоит руководство России. Авторы доклада уверены, что российские власти пытались помешать Хиллари Клинтон выиграть выборы. Распоряжение о проведении серии хакерских атак отдал якобы лично президент России Владимир Путин.

Российская кампания по поддержке Дональда Трампа включала, по мнению разведки, не только хакерские атаки, но и «посредничество третьих лиц», а также деятельность СМИ и «проплаченных троллей».

WikiLeaks раскритиковал источники информации, на которых основан доклад. «Рассекреченный доклад правительства США о “российских хакерах” содержит забавную оговорку о том, что он основан на просмотре телевизора и чтении Twitter», – говорится в сообщении WikiLeaks.

6 января Трамп назвал охотой на ведьм действия нынешней администрации в отношении России. «Они потерпели сокрушительное поражение на выборах. Я выиграл больше округов, чем Рональд Рейган в свое время. Им очень стыдно за это. В определенной степени происходящее – охота на ведьм. Они просто сфокусировались на этом», – заявил Трамп в интервью The New York Times.