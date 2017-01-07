WikiLeaks раскритиковал доклад США о российских хакерах

WikiLeaks раскритиковал источники информации, на которых основан доклад спецслужб США о российских хакерах. «Рассекреченный доклад правительства США о “российских хакерах” содержит забавную оговорку о том, что он основан на просмотре телевизора и чтении Twitter», – говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

К записи прикреплена выдержка из доклада, в которой отмечается, что он основан, в частности, на информации «государственных СМИ и прокремлевских аккаунтов в социальных сетях».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американских госструктурах сообщал, что разведслужбы США выявили посредников России, которые якобы передавали украденные с серверов Демократической партии электронные письма в WikiLeaks.